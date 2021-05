Burnley-Liverpool (mercoledì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 18 maggio 2021) Sembra che nessuno ricordi come il Liverpool è arrivato a giocarsi questo finale con ottime carte per piazzarsi tra le prime quattro, sembra che nessuno ricordi che ci è arrivato dopo una pessima partita contro una delle peggiori squadre del campionato e grazie a un colpo di testa del proprio portiere a tempo quasi scaduto. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 maggio 2021) Sembra che nessuno ricordi come ilè arrivato a giocarsi questo finale con ottime carte per piazzarsi tra le prime quattro, sembra che nessuno ricordi che ci è arrivato dopo una pessima partita contro una delle peggiori squadre del campionato e grazie a un colpo di testa del proprio portiere a tempo quasi scaduto. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Burnley-Liverpool (mercoledì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Burnley – Liverpool: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Burnley – Liverpool: dove vedere la diretta live e risultato - I_M_Alex21 : @cippiriddu Avranno Burnley e C. Palace, ma vedendo questo Liverpool (I questa stagione) va in difficoltosa più con… - sportli26181512 : Premier League, calendario e orari della 36^ giornata: Si completa tra sabato e domenica il turno numero 36 di Prem… -