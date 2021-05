Buongiorno Ceramica | la scarpetta di Rosa Chiodo per raccontare Napoli e Capodimonte

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 maggio 2021) Da secoli in Italia artigiani e artisti plasmano con le loro mani, grazie alla loro sapiente maestria, la. Proprio alla valorizzazione di questa arte è dedicato il progetto, promosso e organizzato da Aicc, l’Associazione italiana Città della, che si è tenuto dal 15 al 16 maggio 2021 in 45 città italiane, tra cui 7 città campane:, Ariano Irpino, Calitri, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare.è l’evento, per il secondo anno consecutivo in edizione digitale, che fa dell’arte del modellare e smaltare un viaggio ideale attraverso l’Italia del fatto a mano, delle botteghe d’arte e degli atelier d’artista, della creatività che rinnova la tradizione, degli anziani maestri e dei ...