Brindisi-Audace Cerignola Calcio serie D girone H | recuperi | anche Az Picerno-Puteolana | spettatore interessato il Taranto

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si gioca alle 16 l’incontro. Una partita di particolare importanza per gli adriatici gravemente inviscbiati in zona retrocessione, sia pure con due partite da recuperare di cui quella odierna è appunto la prima. Nel campionato didiH si disputa oggi un altro recupero: Azche interessa ilcapolista con sei punti di vantaggio sui lucani a quattro giornate dalla fine ed interessalo stessoperché laè ultima in classifica. L'articolo