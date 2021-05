Borsa Chanel 11.12: nuovo design per il classico preferito dalle celeb (Di martedì 18 maggio 2021) Non ha bisogno di presentazioni: la Borsa Chanel 11.12 ha fatto la storia della moda. It-bag per eccellenza, intramontabile e versatile, è richiesta sopratutto dalle celebrity. Oggetto del desiderio di molti, questo accessorio ha la capacità di trasformarsi, negli anni, senza perdere il suo DNA classico. Al passo con le tendenze e le necessità delle donne, la 11.12 è l’ultima versione presentata dalla maison. Una vera e propria “Borsa da couturièr”, che continua a far sognare le fashioniste di tutto il mondo. L’idea vincente di Coco Chanel Come spesso è accaduto nella vincente carriera di Gabriel Chanel, anche questa Borsa prende ispirazione da situazioni di vita ordinaria. Più precisamente dalla tracolla militare, che permetteva, a ... Leggi su amica (Di martedì 18 maggio 2021) Non ha bisogno di presentazioni: la11.12 ha fatto la storia della moda. It-bag per eccellenza, intramontabile e versatile, è richiesta sopratuttority. Oggetto del desiderio di molti, questo accessorio ha la capacità di trasformarsi, negli anni, senza perdere il suo DNA. Al passo con le tendenze e le necessità delle donne, la 11.12 è l’ultima versione presentata dalla maison. Una vera e propria “da couturièr”, che continua a far sognare le fashioniste di tutto il mondo. L’idea vincente di CocoCome spesso è accaduto nella vincente carriera di Gabriel, anche questaprende ispirazione da situazioni di vita ordinaria. Più precisamente dalla tracolla militare, che permetteva, a ...

