Borsa: Asia rimbalza e chiude in rialzo, si guarda a contagi (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borse Asiatiche rimbalzano e si lasciano alle spalle i timori per l'inflazione. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi da coronavirus dopo la recrudescenza registrata in alcuni Paesi dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borseticheno e si lasciano alle spalle i timori per l'inflazione. Sotto i riflettori resta l'andamento deida coronavirus dopo la recrudescenza registrata in alcuni Paesi dell'...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia rimbalza e chiude in rialzo, si guarda a contagi: Balzo di Tokyo (+2,09%), lo yen poco mosso sul dollaro - Asia_28_ : RT @JETBL4CKH34RT: la borsa della mia prof di inglese KSJJSBSJ I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - daybinary : Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina - zazoomblog : Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagisale la Cina - #Borsa:Asia #chiude #contrastata - ansa_economia : Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina. Tokyo arretra dello 0,92%. Lo yen è stabile sul dolla… -