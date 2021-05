Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di martedì 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a martedì 18 maggio 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, uno dei territori più colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 306 nuovi contagi, 12 morti, tamponi molecolari non ancora comunicati, 89 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 845 (-26) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a182021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 306 nuovi, 12, tamponi molecolari non ancora comunicati, 89 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 845 (-26) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

