Bollettino Covid oggi | martedì 18 maggio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di martedì 18 maggio 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a182021 per quel che concerne il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta all’epidemia da-19. I dati aggiornati adper, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 4.452 nuovi, 201, 11.831, 262.864 tamponi totali (molecolari + antigenici) 1.689 (-65) ricoverati in terapia intensiva, 11.539 (-485) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 315.308 gli attualmente positivi, in totale . IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Lo rende noto la Regione nelquotidiano dei dati relativi al: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.120 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 52.203 (+404 rispetto a ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...(Adnkronos) – Sono 4.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 18 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri nelle regioni sono registrati ne ...Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 18 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Dopo l'allungamento del coprifuoco ...