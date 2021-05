Bollettino Coronavirus di Martedì 18 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi all’1,69% (Di martedì 18 maggio 2021) In data 18 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,10% (ieri +0,08%) con 4.167.025 contagiati totali, 3.727.220 dimissioni/guarigioni (+11.831) e 124.497 deceduti (+201); 315.308 infezioni in corso (-7.583). Ricoverati con sintomi -485 (11.539); terapie intensive -65 (1.689) con 86 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 262.864 tamponi totali (ieri 118.924) di cui 125.370 molecolari (ieri 76.870) e 137.494 test rapidi (ieri 42.054) con 78.223 casi testati (ieri 41.226); 4.452 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 1,69% (ieri 2,90% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 5,69% (ieri 8,38% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 598;Campania 598; Piemonte 437; Toscana 407; Puglia 407; Lazio 348; Emilia Romagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,10% (ieri +0,08%) con 4.167.025 contagiati totali, 3.727.220 dimissioni/guarigioni (+11.831) e 124.497 deceduti (+201); 315.308 infezioni in corso (-7.583). Ricoverati con sintomi -485 (11.539); terapie intensive -65 (1.689) con 86 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 262.864totali (ieri 118.924) di cui 125.370 molecolari (ieri 76.870) e 137.494 test rapidi (ieri 42.054) con 78.223 casi testati (ieri 41.226); 4.452(target 4.311);totali 1,69% (ieri 2,90% – target 2%);/casi testati 5,69% (ieri 8,38% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 598;Campania 598; Piemonte 437; Toscana 407; Puglia 407; Lazio 348; Emilia Romagna ...

