Bollettino Asl Benevento | 23 nuove positività | non si registrano decessi

Advertising

MartinaNotizie : Covid, il bollettino ASL del 18 maggio. A Martina Franca 15 ricoverati - occhio_notizie : Sono 52 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore in Irpinia. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, 18 mag… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino ** - _collenews : CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ASL DEL 18 MAGGIO: 0 NUOVI CASI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLESALVETTI “I guariti su… - Sora24_it : CORONAVIRUS: il Bollettino Asl Frosinone del 18 Maggio. I dati di 15 Comuni della provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Asl

I numeri arrivano colemesso quotidianamente dallaSud Est . I nuovi contagi riguardano 2 persone di età al di sotto dei 18 anni, 3 tra 19 e 34 anni, 5 tra 35 e 49 anni, 4 fra 50 e 64 ...E sono 1.245 le persone positive ancora in carico alla, mentre 3.497 quelle in quarantena in ... Per leggere ilregionale cliccate qui.Zaccaria: 'Il calo dei contagi è un ottimo segnale in vista della stagione estiva ormai alle porte e della ripartenza delle nostre attività, ma non bisogna mai abbassare la guardia' ...È stata prorogata per i commercianti di Pomezia (come da decreto legge nazionale del 22 marzo 2021) la possibilità di occupare suolo pubblico gratuitamente. Lo rende noto il Comune pometino in un comu ...