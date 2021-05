BMW M240i | la belvetta passa all’integrale nel 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BMW M240i

Il modello al verticexDrive Coupé trae la coppia motrice da sei cilindri in linea estremamente potente ( 374 CV) con tecnologiaTwinPower Turbo abbinato a una trasmissione Steptronic Sport ...Ulteriori test sono in corso nel tracciato di prova della stessaa Maisach. Il top di gamma offrirà 379 cv di potenza La versione top di gamma sarà lache disporrà di un motore biturbo da ...La nuova Serie 2 Coupé offrirà una una tenuta di strada ancora più elevata. Ulteriori test sono in corso nel tracciato di prova della stessa Bmw a Maisach. 2' di lettura. La nuova Serie 2 Coupè la due ...Una Serie 2 Coupé ancora più sportiva, capace di rinverdire la tradizione dei modelli Bmw a due porte particolarmente orientati al guidatore, compatti e potenti, come quelli costruiti a partire dalla ...