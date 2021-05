Blitz alla sede Pfizer in Italia: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 18 maggio 2021) Blitz alla sede Pfizer di Roma, in via Valbondione, zona Labaro-Prima Porta, dove un gruppo di militanti del Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista con fumogeni, ha calato dall'alto dell'edificio degli striscioni a tema vaccini con scritto: "Stop brevetti, vaccini gratuiti ovunque per tutti" e per manifestare contro il Global Health Summit. Roma ospiterà il vertice mondiale sulla Salute venerdì 21 maggio, nella cornice di Villa Pamphilj. Si tratta di un evento speciale della Presidenza G20, che si terrà ad ottobre in città, organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione europea e presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quella di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 maggio 2021)di Roma, in via Valbondione, zona Labaro-Prima Porta, dove un gruppo di militanti del Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista con fumogeni, ha calato dall'alto dell'edificio degli striscioni a tema vaccini con scritto: "Stop brevetti, vaccini gratuiti ovunque per tutti" e per manifestare contro il Global Health Summit. Roma ospiterà il vertice mondiale sulla Salute venerdì 21 maggio, nella cornice di Villa Pamphilj. Si tratta di un evento speciale della Presidenza G20, che si terrà ad ottobre in città, organizzato dall’in partnership con la Commissione europea e presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dpresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quella di ...

