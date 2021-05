Biden: “Israele ha il diritto di difendersi, appoggiamo il cessate il fuoco”. Ma la tregua è lontana (Di martedì 18 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 220 (di cui 58 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in totale: 8 colpiti direttamente dai razzi, 2 per gli effetti collaterali. Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche di razzi sono state lanciate da Gaza verso il sud di Israele e tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod. È stato colpito il grattacielo dei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati. Sono oltre 3.350 i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e Israele. Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo” Netanyahu: “La tregua è ancora lontana” La nuova escalation di tensione tra Israele e ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 220 (di cui 58 bambini) e i feriti a circa 1.100. Finora ini feriti sono 140 e 10 i morti in totale: 8 colpiti direttamente dai razzi, 2 per gli effetti collaterali. Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche di razzi sono state lanciate da Gaza verso il sud die tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod. È stato colpito il grattacielo dei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati. Sono oltre 3.350 i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e. Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo” Netanyahu: “Laè ancora” La nuova escalation di tensione trae ...

