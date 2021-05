Biasin: “Tutti vogliono Gattuso tranne il Napoli che ce l’ha: che strano il mondo del pallone!” (Di martedì 18 maggio 2021) Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato sul proprio account Twitter le voci di mercato che vedrebbero Gennaro Gattuso lontano da Napoli a partire dalla prossima stagione: “Secondo quello che si legge in giro “la #Juve è su #Gattuso“, “la #Fiorentina è su #Gattuso“, “la #Lazio è su #Gattuso“, Tutti sono su #Gattuso tranne il #Napoli che ce l’ha, #Gattuso. Che strano mondo quello del pallone”. ECCO IL TWEET: Secondo quello che si legge in giro "la #Juve è su #Gattuso", "la #Fiorentina è su #Gattuso", "la #Lazio è su #Gattuso", Tutti sono su #Gattuso ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Fabrizio, giornalista, ha commentato sul proprio account Twitter le voci di mercato che vedrebbero Gennarolontano daa partire dalla prossima stagione: “Secondo quello che si legge in giro “la #Juve è su #“, “la #Fiorentina è su #“, “la #Lazio è su #“,sono su #il #che ce, #. Chequello del pallone”. ECCO IL TWEET: Secondo quello che si legge in giro "la #Juve è su #", "la #Fiorentina è su #", "la #Lazio è su #",sono su #...

