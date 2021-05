Berlusconi al Quirinale? Su Affari le risposte dei partiti Ok solo da Lega e FdI | no da tutti gli altri Di' la tua | VOTA

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Berlusconi al Quirinale? Le risposte dei partiti. Che consa ne pensi? Vota - infoitinterno : Enrico Letta, il piano per portare Marta Cartabia al Quirinale: fuori Matteo Salvini e dentro Silvio Berlusconi - LiKytai8 : RT @Gandalf1948: Ma è mai possibile che i comunisti, pur essendo la minoranza nel paese e in parlamento, debbano sempre fare e disfare? Ma… - Gandalf1948 : Ma è mai possibile che i comunisti, pur essendo la minoranza nel paese e in parlamento, debbano sempre fare e disfa… - Affaritaliani : Berlusconi al Quirinale? Le risposte dei partiti. Che consa ne pensi? Vota -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Quirinale

Affaritaliani.it

... sarebbe convincere Mattarella a restare alun altro anno per poi eleggere Draghi nel ... Se rimane il Rosatellum, a Silvioe ad Antonio Tajani non conviene mollare gli altri partiti ...Ci aspettiamo che venga fatta piena luce, per il presidentee per la democrazia. Quanto al risarcimento un'idea ce l'avrei, ma la tengo per me". Il? "Lo ha detto lei. Io non ...Letta tenta il 'golpe', insulti a Salvini: vuole far cadere Draghi? Fausto Carioti 18 maggio 2021 a. a. a. Se Matteo Salvini non ci fosse, Enrico Letta oggi avrebbe un grosso problema. Il capo della L ...Chissà se il segretario del Pd Enrico Letta per rimanere fedele alla sua linea anti Lega di difesa del cosiddetto coprifuoco continuerà anche ...