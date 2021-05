“Bergamo | decessi Covid in calo dell’82% rispetto al 2020 E sui vaccini l’effetto già si vede”

PiuValliTV : ANCORA DUE MORTI SUL LAVORO Proprio alla vigilia della Giornata Regionale dedicata alla vittime degli incidenti s… - MariangelaScato : @doctorgis84 @Dio @LRDPS A Bergamo c'è stata una strage. Non possiamo dimenticare. Proprio perché i decessi avveniv… - Dome689 : Covid, in Lombardia 1.154 nuovi casi e 22 decessi. A Bergamo 91 positivi in 24 ore - Dome689 : Covid, a Bergamo 129 nuovi positivi. Lombardia, 1.160 casi e 23 decessi - infoitinterno : Covid, a Bergamo 82 nuovi casi. Lombardia, meno ricoverati in terapia intensiva e 36 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo decessi

... 371 ( - 11) " i ricoverati non in terapia intensiva: 2.028 ( - 25) " i, totale complessivo: 33.360 (+13) I nuovi casi per provincia: Milano: 158 di cui 64 a Milano città;: 86; ...Continua a diminuire anche il numero dei, che sono 13 per un totale complessivo di 33.360 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le altre province, sono 186 i nuovi ...Nelle terapie intensive sono 371 in totale i pazienti ricoverati (-11 rispetto a ieri). Tempo medio di lettura: < 1 minuto. Come ogni giorno, anche oggi, lunedì 17 maggio, tramite il sito web Lombardi ...In terapia intensiva i malati scendono e 371, 13 le vittime, mentre il tasso di positività è in leggero aumento ...