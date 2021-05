Benzina sfonda nuovo record e si avvicina a 1,6: aggravio di 273 € a famiglia rispetto a maggio 2020 (Di martedì 18 maggio 2021) nuovo record per il prezzo della Benzina che si avvicina a quota 1,6 euro al litro . Secondo le rilevazioni settimanali del Mise ha raggiunto quota 1,593 euro al litro contro gli 1,588 di una settimana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021)per il prezzo dellache sia quota 1,6 euro al litro . Secondo le rilevazioni settimanali del Mise ha raggiunto quota 1,593 euro al litro contro gli 1,588 di una settimana...

