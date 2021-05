Benzina sempre più cara, “vede” la soglia degli 1,6 euro al litro. Il pieno costa 7 euro in più rispetto a inizio anno (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo record per il prezzo della Benzina che sfiora ormai gli 1,6 euro al litro rivedendo i valori del 2018. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero dello Sviluppo economico nell’ultima settimana il prezzo è salito di altri 0,5 centesimi toccando i 1,593 euro al litro. Il gasolio si attesta invece a 1,452 euro, contro gli 1,447 euro al litro di una settimana fa. rispetto ad un anno fa i carburanti costano circa il 16% in più, con un rincaro da inizio 2021 che è stato del 13%. In altri termini un pieno costa 7-8 euro in più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo record per il prezzo dellache sfiora ormai gli 1,6alrindo i valori del 2018. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero dello Sviluppo economico nell’ultima settimana il prezzo è salito di altri 0,5 centesimi toccando i 1,593al. Il gasolio si attesta invece a 1,452, contro gli 1,447aldi una settimana fa.ad unfa i carburantino circa il 16% in più, con un rincaro da2021 che è stato del 13%. In altri termini un7-8in più ...

