Benzema torna nella nazionale francese? Spunta l’indizio social nel profilo dell’attaccante (FOTO) (Di martedì 18 maggio 2021) Sembra sempre più imminente il ritorno di Karim Benzema nella nazionale francese dopo quasi sei anni di assenza. L’ultima apparizione dell’attaccante del Real Madrid con i Bleus risale all’ottobre 2015 (doppietta all’Armenia). Poi l’affaire Valbuena e l’allontanamento, con l’ex Lione che non ha preso parte alla campagna trionfale dei transalpini a Russia 2018. Ma ora, dopo l’indiscrezione dell’Equipe, arriva un altro indizio sui social network del giocatore. nella descrizione sotto il nome è tornata la scritta “giocatore della nazionale francese”, parole che non si vedevano da tempo sul profilo Twitter di Benzema. A questo punto manca solo l’ufficialità. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Sembra sempre più imminente il ritorno di Karimdopo quasi sei anni di assenza. L’ultima apparizionedel Real Madrid con i Bleus risale all’ottobre 2015 (doppietta all’Armenia). Poi l’affaire Valbuena e l’allontanamento, con l’ex Lione che non ha preso parte alla campagna trionfale dei transalpini a Russia 2018. Ma ora, dopo l’indiscrezione dell’Equipe, arriva un altro indizio suinetwork del giocatore.descrizione sotto il nome èta la scritta “giocatore della”, parole che non si vedevano da tempo sulTwitter di. A questo punto manca solo l’ufficialità. SportFace.

Advertising

tvdellosport : #Francia???? a quasi sei anni dall’ultima presenza, torna a far parte dei convocati Karim #Benzema #Sportitalia - sportface2016 : #Francia, Karim #Benzema torna in nazionale? Spunta l'indizio social (FOTO) - Larabrusi : RT @sportmediaset: #Euro2020, la Francia convoca #Benzema e Theo Hernandez. L'attaccante del Real Madrid torna in nazionale dopo cinque ann… - sportmediaset : #Euro2020, la Francia convoca #Benzema e Theo Hernandez. L'attaccante del Real Madrid torna in nazionale dopo cinqu… - andrea_pecchia : Visto che #Benzema torna in nazionale io avrei una proposta: facciamo fare un esame d'italiano a #Giroud a Ventimig… -