“Bentornata a casa”. Stefania Orlando, accoglienza in grande stile. E ora tutti incrociano le dita (Di martedì 18 maggio 2021) Da quando ha partecipato all’ultimo grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Stefania Orlando ha avuto un’impennata di fan e quindi di popolarità. Showgirl e conduttrice romana, era certamente già famosa prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma grazie al reality di Canale 5, dove si è fatta conoscere anche sotto il profilo più privato e personale, la Orlando è diventata amatissima. Uscita dal GF Vip, come tutti ha ripreso in mano la sua vita professionale gettandosi a capofitto nel mondo che aveva lasciato prima di entrare nella casa, quello della musica. Ha lanciato il videoclip di ‘Babilonia’ e ottenuto un successo che nemmeno lei si aspettava: 100mila visualizzazioni nel giro di poche ore. La si è vista meno nei salotti televisivi al contrario di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Da quando ha partecipato all’ultimoFratello Vip di Alfonso Signorini,ha avuto un’impennata di fan e quindi di popolarità. Showgirl e conduttrice romana, era certamente già famosa prima del suo ingresso nellapiù spiata d’Italia, ma grazie al reality di Canale 5, dove si è fatta conoscere anche sotto il profilo più privato e personale, laè diventata amatissima. Uscita dal GF Vip, comeha ripreso in mano la sua vita professionale gettandosi a capofitto nel mondo che aveva lasciato prima di entrare nella, quello della musica. Ha lanciato il videoclip di ‘Babilonia’ e ottenuto un successo che nemmeno lei si aspettava: 100mila visualizzazioni nel giro di poche ore. La si è vista meno nei salotti televisivi al contrario di ...

