Benevento, tutti gli istituti hanno aderito al progetto "Asia Educational" (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fino al 31 maggio è possibile iscriversi a Asia Educational, la piattaforma digitale, dedicata alle scuole primarie della città di Benevento, a disposizione di studenti, genitori e docenti per approfondire i temi della sostenibilità attraverso percorsi didattici multimediali, contest, webinar. Allo stato attuale hanno aderito tutte e cinque gli istituti comprensivi cittadini: l'istituto comprensivo "Bosco Lucarelli", l'istituto comprensivo "Federico Torre", l'istituto comprensivo "Sant'Angelo a Sasso", il Convitto nazionale "Giannone", l'istituto comprensivo "Giovanni Pascoli, l'istituto comprensivo "G. Moscati". Gli studenti delle scuole attraverso il portale di Asia dedicato all'educazione alla sostenibilità ...

