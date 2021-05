Benevento, finisce qui! Immobile sbaglia un rigore, il Torino pareggia: è serie B (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il gol di Simy domenica scorsa, il rigore fallito da Immobile e il pareggio del Torino a Roma contro la Lazio. Gli ultimi tre episodi decisivi che condannano il Benevento a un mesto quanto deludente ritorno in serie B dopo una sola stagione. I giallorossi di Filippo Inzaghi retrocedono aritmeticamente quando al termine del campionato mancano gli ultimi novanta minuti. La Strega non avrà dunque l’occasione di andarsi a giocare il tutto per tutto a Torino, decisivo lo zero a zero ottenuto dalla formazione di Davide Nicola contro l’undici di Simone Inzaghi nel recupero della 25^ giornata. Alla Lazio non basta neanche un calcio di rigore per vincere, penalty calciato sul palo da Ciro Immobile a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il gol di Simy domenica scorsa, ilfallito dae il pareggio dela Roma contro la Lazio. Gli ultimi tre episodi decisivi che condannano ila un mesto quanto deludente ritorno inB dopo una sola stagione. I giallorossi di Filippo Inzaghi retrocedono aritmeticamente quando al termine del campionato mancano gli ultimi novanta minuti. La Strega non avrà dunque l’occasione di andarsi a giocare il tutto per tutto a, decisivo lo zero a zero ottenuto dalla formazione di Davide Nicola contro l’undici di Simone Inzaghi nel recupero della 25^ giornata. Alla Lazio non basta neanche un calcio diper vincere, penalty calciato sul palo da Ciroa ...

