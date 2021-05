Benevento | estorsione ai danni della Trotta e minibus incendiati | tre arresti

(Di martedì 18 maggio 2021) Cronaca di: un 22enne, un 27enne e un 29enne in manette perché ritenuti responsabili dell’incendio di due parchimetri e di trepresso il depositotra novembre e dicembre 2019. Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica di, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di

Advertising

user_tv : Estorsione alla Trotta bus, tre in manette a Benevento Lo ha disposto il Procuratore Policastro - GazzettAvellino : Estorsione, arrestati 3 parcheggiatori abusivi a Benevento. - anteprima24 : ** #Estorsione ai danni della Trotta Bus: tre giovani beneventani in manette ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento estorsione

... emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di tre giovani beneventani rispettivamente di 22, 27 e 29 anni per il reato diin concorso ai danni della Trotta Bus Services spa, ...... emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di tre giovani beneventani rispettivamente di 22, 27 e 29 anni per il reato diin concorso ai danni della Trotta Bus Services spa, ...La guerra dei parcheggi a pagamento, tre giovani arrestati per estorsione. Questa mattina, all’esito di un’indagine coordinata ...Le attività d’indagine sono state avviate nel mese di novembre 2019 a seguito dell’incendio di tre minibus parcheggiati all’interno del deposito della Trotta Bus e del successivo incendio di due parch ...