Belen Rodriguez, all’ottavo mese di gravidanza. Il dolce pensiero per la figlia Luna Marie: “Ti voglio vedere” (Di martedì 18 maggio 2021) Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta. In questi mesi la showgirl ha voluto condividere con i follower i momenti più belli della sua gravidanza, dalle prime ecografie alla scelta del nome e ora che la data del parto si avvicina si dice sempre più impaziente di conoscere sua figlia. Belen Rodriguez mamma per la seconda volta Lo scorso febbraio Belen Rodriguez ha annunciato al settimanale Chi di essere incinta del suo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina aveva spiegato di essere appena entrata nel quinto mese, confermando le voci su una presunta dolce attesa che da tempo si rincorrevano. Lei e il suo compagno hanno poi scelto di condividere con i loro fan i momenti più belli ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021)sta per diventare mamma per la seconda volta. In questi mesi la showgirl ha voluto condividere con i follower i momenti più belli della sua, dalle prime ecografie alla scelta del nome e ora che la data del parto si avvicina si dice sempre più impaziente di conoscere suamamma per la seconda volta Lo scorso febbraioha annunciato al settimanale Chi di essere incinta del suo compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina aveva spiegato di essere appena entrata nel quinto, confermando le voci su una presuntaattesa che da tempo si rincorrevano. Lei e il suo compagno hanno poi scelto di condividere con i loro fan i momenti più belli ...

