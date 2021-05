Belen E L’autografo Firmato A Battiato A Sanremo: Parla Luca Bizzarri (Di martedì 18 maggio 2021) News Il curioso aneddoto relativo al Maestro e alla modella argentina: Parla Luca Bizzarri Pubblicato su 18 Maggio 2021 Omaggi a non finire per Franco Battiato nel giorno della sua scomparsa. Il Maestro è venuto a mancare nel corso della mattinata di martedì 18 maggio. Sui social, da quando la notizia del decesso si è diffusa, tantissimi i messaggi di addio all’artista siciliano. Particolarmente curioso quello di Luca Bizzarri, che ha raccontato un aneddoto alquanto interessante relativo al Festival di Sanremo 2011. Quell’edizione fu timonata da Gianni Morandi e co-condotta da Luca e Paolo, la showgirl Elisabetta Canalis e la modella argentina Belen Rodriguez. Fu l’ultima volta che Battiato calcò il palco ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) News Il curioso aneddoto relativo al Maestro e alla modella argentina:Pubblicato su 18 Maggio 2021 Omaggi a non finire per Franconel giorno della sua scomparsa. Il Maestro è venuto a mancare nel corso della mattinata di martedì 18 maggio. Sui social, da quando la notizia del decesso si è diffusa, tantissimi i messaggi di addio all’artista siciliano. Particolarmente curioso quello di, che ha raccontato un aneddoto alquanto interessante relativo al Festival di2011. Quell’edizione fu timonata da Gianni Morandi e co-condotta dae Paolo, la showgirl Elisabetta Canalis e la modella argentinaRodriguez. Fu l’ultima volta checalcò il palco ...

