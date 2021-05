'Battlefield' sarebbe il nome ufficiale di Battlefield 6. Nuove immagini in un presunto leak (Di martedì 18 maggio 2021) Screenshot aggiuntivi del trailer di Battlefield 6 sono stati pubblicati su un server Discord e rivelano uno sguardo al nuovo gioco. Le Nuove immagini, che sono state pubblicate sul server Discord di Tom Henderson, mostrano momenti aggiuntivi del trailer del gioco. Le prime immagini sono emerse poche settimane fa da questa stessa versione del trailer. Le immagini hanno un "watermark" per evitare che trapelino troppe informazioni prima del reveal ufficiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Screenshot aggiuntivi del trailer di6 sono stati pubblicati su un server Discord e rivelano uno sguardo al nuovo gioco. Le, che sono state pubblicate sul server Discord di Tom Henderson, mostrano momenti aggiuntivi del trailer del gioco. Le primesono emerse poche settimane fa da questa stessa versione del trailer. Lehanno un "watermark" per evitare che trapelino troppe informazioni prima del reveal. Leggi altro...

