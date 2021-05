Battlefield 6 | nuovo leak | quattro immagini trafugate dal trailer – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 18 maggio 2021) Unsembra aver colpito6, con la comparsa in rete didaldel gioco, non ancora pubblicato da EA..6 è stato vittima di un, con la comparsa didaldel gioco, che come sappiamo non è ancora stato pubblicato da EA. ACHTUNG SPOILER Es wurden weitere Screenshots von dem neuengeet #6 pic.twitter.com/DxvJKsqHvv— ???? (@User IDavee) May 18, 2021 Gli screenshot, caratterizzati dalla bassa qualità tipica di un alto grado di compressione ...

Advertising

infoitscienza : Battlefield 6, nuovo leak: quattro immagini trafugate dal trailer - GamingToday4 : Battlefield 6, nuovo leak: quattro immagini trafugate dal trailer - Multiplayerit : Battlefield 6, nuovo leak: quattro immagini trafugate dal trailer - Asgard_Hydra : Battlefield 6, nuovo leak: quattro immagini trafugate dal trailer - - amantecnologia : Ulteriori presunte immagini trapelate del trailer di presentazione del nuovo #Battlefield -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield nuovo

Ora sembra chepossa perseguire dila stessa strada, visto che alcune voci di corridoio sostengono che neanche ildi quest'anno non abbia una modalità singleplayer. ...In futuro ci sarà quindi qualcosa di simile in giochi come Apex Legends o addirittura nel6? Non ci resta che aspettare e vedere.Il nuovo episodio della serie DICE ed Electronic Arts potrebbe intitolarsi semplicemente Battlefield stando ad un recente leak.Un nuovo leak sembra aver colpito Battlefield 6, con la comparsa in rete di quattro immagini trafugate dal trailer del gioco, non ancora pubblicato da EA.. Battlefield 6 è stato vittima di un nuovo ...