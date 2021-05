Battiato: Van De Sfroos, 'per me un grande artista e punto di riferimento affettivo' (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Per il cantautore lombardo, "ascoltare i dischi di Battiato era affascinante, un po' come sfogliare i sussidiari di scuola. Dentro ci trovavi storie incredibili, suggestive, parole in tutte le lingue, nomi esotici". Ed "erano stupende, lo dico da amante dei dialetti, le canzoni dove non ha avuto problemi ad usare il siciliano". Il maestro "era una persona di una cultura devastante, ma aveva anche un forte senso dell'umorismo. Discepolo di filosofi e pensatori, si metteva spesso in discussione e lo captavi dalle canzoni, ma non la faceva mai pesante. Raramente ha cantato slogan politici o cose così". La canzone "'Povera patria' è molto più forte di tante altri brani che sembrano più agguerriti". Del resto "lui era capace di vivere in questa sua ascesi costante e farti riflettere. Nel mio paese, ad esempio, ci sono persone che non hanno sicuramente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Per il cantautore lombardo, "ascoltare i dischi diera affascinante, un po' come sfogliare i sussidiari di scuola. Dentro ci trovavi storie incredibili, suggestive, parole in tutte le lingue, nomi esotici". Ed "erano stupende, lo dico da amante dei dialetti, le canzoni dove non ha avuto problemi ad usare il siciliano". Il maestro "era una persona di una cultura devastante, ma aveva anche un forte senso dell'umorismo. Discepolo di filosofi e pensatori, si metteva spesso in discussione e lo captavi dalle canzoni, ma non la faceva mai pesante. Raramente ha cantato slogan politici o cose così". La canzone "'Povera patria' è molto più forte di tante altri brani che sembrano più agguerriti". Del resto "lui era capace di vivere in questa sua ascesi costante e farti riflettere. Nel mio paese, ad esempio, ci sono persone che non hanno sicuramente ...

