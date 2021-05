Battiato | tra avanguardia e successi | la sua musica era una ‘cura’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 maggio 2021) Sicuramente, un ‘essere speciale’; la sua malattia, purtroppo, non ha trovato lache potesse impedirgli di lasciare il mondo, questa mattina, all’età di 76 anni. Dire che il mondo dellae della cultura subiscono una perdita fortissima con la scomparsa di Franconon è retorico: il cantautore siciliano, con le melodie e i testi dei suoi brani, ha senza dubbio lasciato un vuoto incolmabile, per l’unicità della sua quota artistica. Era nato il 23 marzo 1945 a Jonia e già il luogo dei suoi natali è sintomaticamente pirandelliano, in quanto ‘esiste’ come tale solo per sei anni, dal 28 dicembre del 1939 al 25 ottobre del 1945, proprio l’anno della sua nascita, quando Francesco (si farà poi chiamare artisticamente Franco, su suggerimento di un altro grande Francesco: Guccini…) aveva appena sette mesi: prima era il ...