Battiato, Sgalambro e la Sicilia. Il resto viene da sé (Di martedì 18 maggio 2021) Mi hanno insegnato che bisogna andarci piano con le parole, quando muore qualcuno. Piano con gli elogi, con gli eccessi, con le frasi reboanti. Bisogna essere sobri e leggeri, senza farla troppo lunga, ché il defunto potrebbe dispiacersene. Certo se ne dispiacerebbe Franco Battiato, anche se le sue non erano solo canzonette, per dirla con Bennato. E se ne dispiacerebbe Manlio Sgalambro, tra i suoi amici più cari, autore di alcuni suoi brani, soprattutto de “La cura”, dove la poesia si fonde con la filosofia e la canzone, una splendida canzone, diventa lo strumento, il mezzo, per arrivare al cuore dell’uomo meglio di una poesia, meglio di un passo filosofico. Sgalambro se n’è andato in silenzio, lo stesso silenzio di Battiato, sette anni fa. Erano due Siciliani veraci, una coppia feconda e luminosa, di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Mi hanno insegnato che bisogna andarci piano con le parole, quando muore qualcuno. Piano con gli elogi, con gli eccessi, con le frasi reboanti. Bisogna essere sobri e leggeri, senza farla troppo lunga, ché il defunto potrebbe dispiacersene. Certo se ne dispiacerebbe Franco, anche se le sue non erano solo canzonette, per dirla con Bennato. E se ne dispiacerebbe Manlio, tra i suoi amici più cari, autore di alcuni suoi brani, soprattutto de “La cura”, dove la poesia si fonde con la filosofia e la canzone, una splendida canzone, diventa lo strumento, il mezzo, per arrivare al cuore dell’uomo meglio di una poesia, meglio di un passo filosofico.se n’è andato in silenzio, lo stesso silenzio di, sette anni fa. Erano dueni veraci, una coppia feconda e luminosa, di ...

