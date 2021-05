Battiato, oggi è un giorno di lutto per la musica e la cultura italiana (Di martedì 18 maggio 2021) Una strana coincidenza. Proprio ieri stavo guardando in Rete un’intervista molto interessante a Battiato (Franco Battiato – Le nostre anime), nella quale lui ripercorre la sua vita e la sua carriera artistica. Giusto oggi apprendo la terribile notizia della sua morte. Resto di sasso: è una di quelle perdite che difficilmente riesci a metabolizzare. Lo stesso effetto fecero su di me le morti di Kurt Cobain, David Bowie, Chris Cornell e Pino Daniele. La scomparsa di quest’ultimo e di Battiato mi toccano profondamente, perché riguardano le mie origini, per metà siciliana e l’altra partenopea. In realtà, la morte di Battiato era già nell’aria: si sapeva della sua malattia, del suo ormai irreversibile decadimento fisico e mentale, ma resta comunque una perdita difficile da accettare. Per me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Una strana coincidenza. Proprio ieri stavo guardando in Rete un’intervista molto interessante a(Franco– Le nostre anime), nella quale lui ripercorre la sua vita e la sua carriera artistica. Giustoapprendo la terribile notizia della sua morte. Resto di sasso: è una di quelle perdite che difficilmente riesci a metabolizzare. Lo stesso effetto fecero su di me le morti di Kurt Cobain, David Bowie, Chris Cornell e Pino Daniele. La scomparsa di quest’ultimo e dimi toccano profondamente, perché riguardano le mie origini, per metà siciliana e l’altra partenopea. In realtà, la morte diera già nell’aria: si sapeva della sua malattia, del suo ormai irreversibile decadimento fisico e mentale, ma resta comunque una perdita difficile da accettare. Per me ...

