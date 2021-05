Battiato morto | Morgan | “Mi ha sempre chiamato Morganetto Mi fa male pensare alla sua bontà | alla sua intelligenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021)e Franco. È noto l’amore di Marco Castoldi per il cantautore sicilianoil 18 maggio nella sua casa di Milo.aveva partecipato, come musicista,registrazione dell’album “Gommalacca” (1998). “Santo cielo, non avrei mai voluto che arrivasse questo momento, mi fa tantosuasua ironia,suaera uno degli ultimi veri uomini di cultura, in questa Italia mediocre e spenta – ha scritto poisu Instagram -. Finché è stato al mondo potevo dire che c’era qualcuno che mi capiva, Adesso sia io sia la ...