Battiato, Mattarella: "Ha affascinato Italia e non solo"

"Profondamente addolorato dalla morte di Franco Battiato, artista colto e raffinato. Con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella commenta la scomparsa del cantautore siciliano. Ma tutto il mondo della politica ricorda oggi Batttiato. "Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore Italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne", afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Mentre su twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini scrive: "Non ci lascia solo un cantante, un musicista, un poeta, un ...

