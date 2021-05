Battiato: Mattarella, 'artista colto e raffinato, ha affascinato Italia e non solo' (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

iconanews : Battiato:Mattarella,addolorato per scomparsa artista colto - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Mattarella: 'Battiato artista colto e raffinato, ha affascinato l'Italia e non solo -… - TV7Benevento : Battiato: Mattarella, 'artista colto e raffinato, ha affascinato Italia e non solo'... - filo_78 : Presidente #Mattarella mi piace oggi ricordare Franco Battiato con questo brano, che ben descrive la deriva dei nos… -