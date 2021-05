Battiato, le vere min***ate le ha dette la Murgia (Di martedì 18 maggio 2021) “Franco Battiato è considerato un autore intellettuale. E invece, tu ti vai a fare le analisi dei suoi testi e sono delle min***ate assolute, citazioni su citazioni e nessun significato reale. Togli due testi, forse, e il resto…”. Sono le parole di Michela Murgia che, a rileggere oggi nel giorno della morte del maestro, creano ancora grande indignazione. Più di quella che provocò nell’aprile 2020 quando la scrittrice le pronunciò durante una videochat dal titolo “Il finto intellettualismo di Franco Battiato.” Ma non solo. La Murgia si soffermò poi a contestare “il misterioso equivoco” sull’aura da intellettuale di cui il maestro ha goduto durante la sua grandissima carriera. Un’uscita assai infelice che provocò la rabbia dei tanti fan del cantautore. Per carità, non tutti gli artisti possono piacere, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 maggio 2021) “Francoè considerato un autore intellettuale. E invece, tu ti vai a fare le analisi dei suoi testi e sono delleassolute, citazioni su citazioni e nessun significato reale. Togli due testi, forse, e il resto…”. Sono le parole di Michelache, a rileggere oggi nel giorno della morte del maestro, creano ancora grande indignazione. Più di quella che provocò nell’aprile 2020 quando la scrittrice le pronunciò durante una videochat dal titolo “Il finto intellettualismo di Franco.” Ma non solo. Lasi soffermò poi a contestare “il misterioso equivoco” sull’aura da intellettuale di cui il maestro ha goduto durante la sua grandissima carriera. Un’uscita assai infelice che provocò la rabbia dei tanti fan del cantautore. Per carità, non tutti gli artisti possono piacere, ...

Ultime Notizie dalla rete : Battiato vere Franco Battiato: le canzoni indimenticabili del cantautore I testi di Battiato , accompagnati da musica con diverse influenze, si possono considerare delle vere e proprie poesie , opere di letteratura. Ecco quindi quali sono i brani più conosciuti e famosi ...

La Sicilia dice addio a Franco Battiato, genio musicale fra misticismo e avanguardia: e quando giocò contro il 'Pelè Bianco' Anastasi ... ' L'era del cinghiale bianco ', ' Cuccurucucù ', ' Povera patria ' sono brani incastonati nella cultura musicale italiana, vere e proprie gemme di ricercatezza culturale e artistica. Franco Battiato,...

Franco Battiato: immenso, splendido, immortale Il Fatto Quotidiano Addio al Maestro Franco Battiato Il mondo della musica è in lutto per la morte del Maestro Franco Battiato, scomparso all’età di 76 anni ma già lontano dalle scene da diverso tempo per importanti e mai precisati problemi di... Contin ...

Franco Battiato e quelle partite a poker con Giorgio Gaber RIP Maestro. Anche noi di ItaliaPokerClub siamo travolti dalla onda emotiva seguita alla morte di Franco Battiato. In pochi sanno che per molti anni il poker ha avuto un ruolo importante nel vissuto d ...

