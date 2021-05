Battiato, il padrone della voce (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coltissimo e avveniristico, Franco Battiato – morto ieri a 76 anni dopo una lunga malattia – non lo è stato solo sul versante più schiettamente sperimentale, utilizzando forme e media in maniera poliedrica. Il suo universo musicale è un Aleph in cui si ricongiungono «mondi lontanissimi»: con lui, il cantautore si libera dell’obbligatorio equipaggiamento «voce e chitarra» e dei vincoli di sobrietà sonora imposti dal primato della parola. Fender a tracolla, circuiti e watt in abbondanza, un «soffio al cuore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coltissimo e avveniristico, Franco– morto ieri a 76 anni dopo una lunga malattia – non lo è stato solo sul versante più schiettamente sperimentale, utilizzando forme e media in maniera poliedrica. Il suo universo musicale è un Aleph in cui si ricongiungono «mondi lontanissimi»: con lui, il cantautore si libera dell’obbligatorio equipaggiamento «e chitarra» e dei vincoli di sobrietà sonora imposti dal primatoparola. Fender a tracolla, circuiti e watt in abbondanza, un «soffio al cuore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

