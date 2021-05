Battiato Giovanni Caccamo | “L’estate che mi ha cambiato la vita”

(Di martedì 18 maggio 2021) Tra i giovani cantautori maggiormente legati a Francoche ad “Amici” raccontava: “Mi appostai per quattro ore vicino casa sua solo perché ascoltasse il mio disco” Il mondo della musica piange oggi Franco: il cantautore di Voglio Vederti Danzare è mancato nella sua casa di Milo al culmine di una lunga malattia; aveva 76 anni. Mentre scriviamo, sui social riecheggiano i versi della sua canzone indubitabilmente più amata, La Cura. E tra gli omaggi che tantissimi colleghi artisti gli stanno in queste ore tributando, mi piace ricordare quanto più volte raccontato da; l’ultima occasione, solo in ordine di tempo, durante una lezione tenuta lo scorso Gennaio per i ragazzi di “Amici 20” sull’argomento “cantautori”. Perché per ...

Advertising

Internazionale : Coltissimo senza essere mai elitario, pop e sperimentatore, Battiato ha insegnato agli artisti e agli ascoltatori l… - RiccardoManfred : #Battiato e l'aneddoto di Giovanni Caccamo: 'Mi appostai quattro ore vicino casa sua per fargli ascoltare il disco… - AnnaLaChimia : RT @Internazionale: Coltissimo senza essere mai elitario, pop e sperimentatore, Battiato ha insegnato agli artisti e agli ascoltatori l’imp… - ACasperia : RT @fam_cristiana: Quando #Battiato cantò davanti a #GiovanniPaoloII - tommo_marmore : Il debito che tutti abbiamo con Franco Battiato -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato Giovanni

gioca su più livelli, tra passione e ricerca di emancipazione dall'incubo della dimensione terrestre e carnale. La cantò davanti a papaPaolo II in Vaticano e in un istante di ...Così l'Aiart ricorda Franco, scomparso in mattinata, a 76 anni, nella sua residenza di Milo. In una nota diffusa dal presidenteBaggio, l'associazione ne rammenta "la musica colta, ...Achtung baby degli U2, Blue’s di Zucchero, Discanto di Ivano Fossati. E poi c’era Caffè de la Paix, di Franco Battiato. Era l’inizio degli anni novanta e la musica mi arrivava così, come un suono tutt ...Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, le 5 canzoni da non perdere assolutamente ...