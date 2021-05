Advertising

ansa_marche : Battiato, a Fano diresse festival 'Il violino e la selce' - AnsaMarche : Battiato, a Fano diresse festival 'Il violino e la selce'. Da Bjork a Michael Nyman, rassegna divenne poi itinerante -

Agenzia ANSA

Particolare commozione per la morte di Franco(Pesaro Urbino), città dove l'artista siciliano diresse il festival 'Il violino e la selce' dal 1996 al 1999, manifestazione poi diventata itinerante con il nome Marche Musica ...Maè stato anche regista e pittore , oltre che per pochi mesi assessore alla cultura in Sicilia. Aha diretto per anni il festival 'Il violino e la selce' , uno dei più importanti mai ...11' di lettura 18/05/2021 - Una ripartenza nel segno della poesia, della cultura e di Dante Alighieri. Gli incantevoli scorci del Parco San Bartolo e le bellezze romantiche dei borghi fortificati di G ...Jesi (An).- La Fondazione Pergolesi Spontini piange la scomparsa di Franco Battiato, artista dalle tante anime musicali e dai profondi interessi culturali, sperimentatore e colto interprete delle trad ...