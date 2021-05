Basket, Serie B: Fidelia Torrenova Fa Sua Anche Gara 2 Di Playout, Battuta La Robur 61-58 (Di martedì 18 maggio 2021) Basket, Serie B: Anche Gara 2 è della Fidelia Torrenova, che batte Robur 61-58Due su due per la Fidelia Torrenova, che in Gara-2 dei Playout del Girone B del campionato di Serie B ha nuovamente la meglio sulla Coelsanus Varese per 61-58. Una Gara giocata ad alti ritmi, soprattutto nel primo tempo, che ha visto la squadra di coach Bartocci toccare il +11, 49-38, per poi essere ripresa ed agganciata dalla Robur. Nel finale poi a deciderla sono Bolletta ed i liberi di Guerra e Di Viccaro. Una vittoria pesante, che porta la Fidelia sul 2-0 a favore nella Serie. Fidelia Torrenova – ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021)B:2 è della, che batte61-58Due su due per la, che in-2 deidel Girone B del campionato diB ha nuovamente la meglio sulla Coelsanus Varese per 61-58. Unagiocata ad alti ritmi, soprattutto nel primo tempo, che ha visto la squadra di coach Bartocci toccare il +11, 49-38, per poi essere ripresa ed agganciata dalla. Nel finale poi a deciderla sono Bolletta ed i liberi di Guerra e Di Viccaro. Una vittoria pesante, che porta lasul 2-0 a favore nella– ...

