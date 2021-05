Basket Serie A, playoff: Brindisi e la Virtus Bologna agguantano la semifinale (Di martedì 18 maggio 2021) Trieste, 17 maggio 2021 " Dopo l'Armani AX Milano , anche l' Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna chiudono i conti del primo turno dei playoff di Basket di Serie A e accedono alle ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Trieste, 17 maggio 2021 " Dopo l'Armani AX Milano , anche l' Happy Casae laSegafredochiudono i conti del primo turno deididiA e accedono alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A, playoff: Brindisi e la Virtus Bologna agguantano la semifinale Trieste, 17 maggio 2021 " Dopo l'Armani AX Milano , anche l' Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna chiudono i conti del primo turno dei playoff di basket di Serie A e accedono alle semifinali dove si affronteranno tra pochi giorni. I salentini hanno messo a segno il punto del 3 - 0 sbancando in volata 79 - 77 l'Allianz Dome. Speculando sulle ...

Basket Pielle, già sabato potrebbe arrivare la promozione in Serie B ...ma già dal prossimo sabato intorno alle 22.30 la Pielle potrebbe festeggiare la promozione in serie ... che slitta al primo di luglio; troppo tardi per i campionati di basket. Non è escluso però che una ...

