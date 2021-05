Bambino Muore Annegato, Cade Nella Piscina Di Casa A 2 Anni (Di martedì 18 maggio 2021) La tremenda disgrazia si è verificata a causa di una serie di circostanze sfortunate. Purtroppo niente ha potuto evitare tutto questo. Un Bambino Muore Annegato dopo essere caduto Nella Piscina di Casa. Il dramma si è consumato in Abruzzo, nel piccolo Comune di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Bambino Muore Annegato Nella Piscina di Casa Foto dal webIl tutto è accaduto nel corso della serata di lunedì 17 maggio 2021, verso le ore 20:00 di sera. Sembra che il piccolo sia rimasto da solo, con la madre ed il padre che non lo stavano tenendo d’occhio. Una porta aperta e la Piscina totalmente accessibile della villetta dove abitava con i suoi hanno fatto si ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) La tremenda disgrazia si è verificata a causa di una serie di circostanze sfortunate. Purtroppo niente ha potuto evitare tutto questo. Undopo essere cadutodi. Il dramma si è consumato in Abruzzo, nel piccolo Comune di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara.diFoto dal webIl tutto è accaduto nel corso della serata di lunedì 17 maggio 2021, verso le ore 20:00 di sera. Sembra che il piccolo sia rimasto da solo, con la madre ed il padre che non lo stavano tenendo d’occhio. Una porta aperta e latotalmente accessibile della villetta dove abitava con i suoi hanno fatto si ...

