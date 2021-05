Bambino di 2 anni annega nella piscina di casa, dramma nel Pescarese (Di martedì 18 maggio 2021) Un Bambino di 2 anni è annegato nella piscina di casa in provincia di Pescara. L’allarme è stato lanciato dai genitori. CITTA’ SANT’ANGELO (PESCARA) – Un Bambino di 2 anni è annegato nella piscina di casa in provincia di Pescara. La tragedia, come raccontato dall’Adnkronos, è avvenuta a Città Sant’Angelo nella serata di lunedì 17 maggio 2021. A lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura ha dato il via libera ad alcuni accertamenti ma, dai primi approfondimenti effettuati, sembra una vera e propria disgrazia. Bambino annegato in provincia di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Undi 2todiin provincia di Pescara. L’allarme è stato lanciato dai genitori. CITTA’ SANT’ANGELO (PESCARA) – Undi 2todiin provincia di Pescara. La tragedia, come raccontato dall’Adnkronos, è avvenuta a Città Sant’Angeloserata di lunedì 17 maggio 2021. A lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura ha dato il via libera ad alcuni accertamenti ma, dai primi approfondimenti effettuati, sembra una vera e propria disgrazia.to in provincia di ...

Advertising

ZZiliani : Ha 43 anni. L’hanno ripreso dopo l’addio di 3 anni fa e dopo i danni fatti al #PSG, uscito in #Champions per colpa… - IsraelinItaly : Col cuore affranto riportiamo che il bambino di 5 anni Ido Avigail, della città di Sderot, è morto oggi per le feri… - Chiara23609903 : RT @sigvoftimes: harry prima è normalissimo, poi appena alza la mano e la scuote diventa un bambino di due anni che ha appena imparato cosa… - NewSicilia : Nelle prossime settimana verrà emessa la sentenza #Newsicilia - haxlovd : RT @sigvoftimes: harry prima è normalissimo, poi appena alza la mano e la scuote diventa un bambino di due anni che ha appena imparato cosa… -