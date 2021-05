Ayman Abu al - Aouf | il medico più attivo nella lotta al Covid di Gaza ucciso in un attacco israeliano

(Di martedì 18 maggio 2021) E' rimasto sepolto domenica tra le macerie di un edificio crollato sotto le bombe israeliane in via al - Wehda a. Tra le vittime anche la moglie Reem e due dei loro tre figli. Era lo specialista ...

Advertising

00ann000 : RT @michelegiorgio2: #Gaza tra gli uccisi dai raid aerei c'è anche il dottor Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna d… - Cesarina53 : RT @michelegiorgio2: #Gaza tra gli uccisi dai raid aerei c'è anche il dottor Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna d… - filidifumetto : RT @michelegiorgio2: #Gaza tra gli uccisi dai raid aerei c'è anche il dottor Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna d… - matteopetracci0 : RT @michelegiorgio2: #Gaza tra gli uccisi dai raid aerei c'è anche il dottor Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna d… - fulan10 : RT @michelegiorgio2: #Gaza tra gli uccisi dai raid aerei c'è anche il dottor Ayman Abu al-Aouf, capo del dipartimento di medicina interna d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ayman Abu

E' rimasto sepolto domenica tra le macerie di un edificio crollato sotto le bombe israeliane in via al - Wehda a Gaza. Tra le vittime anche la moglie Reem e due dei loro tre figli. Era lo specialista ...Gaza: tra gli uccisi dai raid aerei israeliani, c'è anche il dottoral - Aouf, capo del dipartimento di medicina interna dell'ospedale Shifa di Gaza city, della moglie Reem e di due dei loro tre figli. Al - Aouf era noto come lo specialista più attivo nella ...Una serie di tweet pubblicati ieri dall'account ufficiale dello Stato di Israele (@israel), gestito dal ministro degli Esteri, ha fatto alzare più di un sopracciglio. Una dimostrazione grafica della f ...Di conseguenza, le comunità nazionali palestinesi a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e all’interno di Israele stanno ora implodendo. Gli Stati Uniti continuano a fornire a Israele protezione diplo ...