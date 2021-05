Awed bara nella prova leader de L’Isola dei Famosi: l’accusa del web (Di martedì 18 maggio 2021) Il web accusa Awed di aver barato nella prova leader Serata piena di gare quella di ieri a L’Isola dei Famosi. Uno dei protagonisti indiscussi è stato senza ombra di dubbio Awed, il quale è stato accusato dal web di aver barato nella prova leader contro Isolde Kostner. Ma partiamo dall’inizio. Nel corso della puntata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 18 maggio 2021) Il web accusadi avertoSerata piena di gare quella di ieri adei. Uno dei protagonisti indiscussi è stato senza ombra di dubbio, il quale è stato accusato dal web di avertocontro Isolde Kostner. Ma partiamo dall’inizio. Nel corso della puntata L'articolo proviene da Novella 2000.

nancy27453615 : RT @itsbeeaxx: @IsolaDeiFamosi Siete un circo, Awed che bara palesemente usando il braccio e tutti fanno finta di niente ?????? - zazoomblog : L’Isola dei Famosi 2021: Awed bara e vince la prova leader social in rivolta contro lo youtuber - #L’Isola #Famosi… - 1973Dario09 : @IsolaDeiFamosi MA CI PIGLIATE PER SCEMI? La prova leader è da ANNULLARE poichè Awed bara. Io propongo di togliere… - daianimelu : Ma che soddisfazione c’è a tifare per uno che bara? #isola #tommasozorzi #prelemi #faribona #awed - Pricefield_2103 : RT @ottobiskotto: Awed si fa suggerire pure chi nominare, bara nelle prove e quando ha da mangiare non condivide con nessuno. È un uomo un… -

L'Isola dei Famosi 2021: Awed bara e vince la prova leader, social in rivolta contro lo youtuber
A oramai due settimane dalla finale, a L'Isola dei Famosi 2021 sono fondamentali le prove leader: le sfide che permettono ad un solo naufrago a settimana di essere immune dalle nomination e soprattutt ...

