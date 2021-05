Auditel blinda gli ascolti con la Blockchain

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 maggio 2021)investe sulla certificazione dei dati e dei processi ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. I destini dei 3,5 miliardi di euro investiti in Italia ogni anno in pubblicità televisiva, più quelli di altre centinaia di milioni di euro intercettati dai contenuti televisivi veicolati sul web, dipendono sostanzialmente dalle rilevazionisulle audience dei contenuti televisivi in tv e sui vari device digitali. E il presidente della società, Andrea Imperiali, presenterà lo stato dell’arte in Italia nella relazione annuale del prossimo 24 maggio, in Senato. Negli ultimi quattro anniha innovato molto l’impianto della ricerca, per garantire la massima qualità e la massima trasparenza in un ambiente digitale che impone frequenti e puntuali monitoraggi, sollecitato com’è da trasformazioni tecnologiche e di contesto ...