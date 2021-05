Attacco al Museo del Bardo, arrestato terrorista sul barchino diretto in Italia (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Il principale sospettato dell’Attacco terroristico al Museo del Bardo di Tunisi, avvenuto il 18 marzo 2015, è stato arrestato ieri. Le unità della Guardia marittima nazionale del Sahel lo hanno bloccato al largo della costa orientale della Tunisia, mentre era a bordo di un barchino e si apprestava a raggiungere irregolarmente l’Italia. Per l’esattezza, come riportato da La Presse, il presunto attentatore (la sua identità non è comunque stata rivelata) era su una delle due imbarcazioni di clandestini intercettate al largo delle coste di Nabeul e Sousse. Il terrorista stava venendo in Italia “Le due barche trasportavano 27 migranti irregolari di nazionalità tunisina” ed erano dirette in Italia, dice Karim Balhouch, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Il principale sospettato dell’terroristico aldeldi Tunisi, avvenuto il 18 marzo 2015, è statoieri. Le unità della Guardia marittima nazionale del Sahel lo hanno bloccato al largo della costa orientale della Tunisia, mentre era a bordo di une si apprestava a raggiungere irregolarmente l’. Per l’esattezza, come riportato da La Presse, il presunto attentatore (la sua identità non è comunque stata rivelata) era su una delle due imbarcazioni di clandestini intercettate al largo delle coste di Nabeul e Sousse. Ilstava venendo in“Le due barche trasportavano 27 migranti irregolari di nazionalità tunisina” ed erano dirette in, dice Karim Balhouch, ...

