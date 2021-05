ATP Ginevra 2021, Marco Cecchinato prevale nel derby contro Travaglia: ritiro per l’ascolano (Di martedì 18 maggio 2021) Termina anzitempo la sfida tutta italiana tra Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, valida per il primo turno dell’ATP di Ginevra (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica l’ascolano si è ritirato sullo score di 6-3 3-0 in favore del siciliano, dando modo quindi a Cecchinato di continuare la propria avventura. Un primo set equilibrato nel quale entrambi i giocatori hanno fatto vedere le cose migliori in risposta e dove nella stretta finale il siciliano ha mostrato la propria superiorità, approfittando di un Travaglia sempre più in difficoltà. Dopo lo “scambio di cortesie” del secondo e settimo game, infatti, il palermitano ha cambiato marcia archiviando la pratica sul 6-3. Un secondo set che ha confermato il trend, con l’epilogo descritto precedentemente. Da sottolineare ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Termina anzitempo la sfida tutta italiana tra Stefano, valida per il primo turno dell’ATP di(Svizzera). Sulla terra rossa elveticasi è ritirato sullo score di 6-3 3-0 in favore del siciliano, dando modo quindi adi continuare la propria avventura. Un primo set equilibrato nel quale entrambi i giocatori hanno fatto vedere le cose migliori in risposta e dove nella stretta finale il siciliano ha mostrato la propria superiorità, approfittando di unsempre più in difficoltà. Dopo lo “scambio di cortesie” del secondo e settimo game, infatti, il palermitano ha cambiato marcia archiviando la pratica sul 6-3. Un secondo set che ha confermato il trend, con l’epilogo descritto precedentemente. Da sottolineare ...

