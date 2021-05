Atp Finals, Valente (M5s) nominato nel comitato istituzionale. È anche in Commissione che controllerà le spese. Lui: ‘No conflitto d’interesse’ (Di martedì 18 maggio 2021) Se le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sembrano ormai completamente appaltate alla Lega, le Atp Finals di tennis sono sempre più pentastellate. E non solo perché dal 2021 al 2025 si giocheranno nella città della sindaca Chiara Appendino: nel comitato del torneo, che verrà costituito ufficialmente il 20 maggio, insieme appunto alla prima cittadina, all’assessore Ricca per la Regione Piemonte, all’avvocato esperto di diritto sportivo Fabrizio Maria Tropiano per la FederTennis, è stato nominato anche il parlamentare del M5S, Simone Valente, in rappresentanza del governo Draghi. La nomina, però, ha creato un certo malumore proprio all’interno del Movimento 5 stelle. “Complimenti a Simone Valente: Lega e Vezzali lo hanno nominato nella Fondazione che gestirà gli ATP ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Se le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sembrano ormai completamente appaltate alla Lega, le Atpdi tennis sono sempre più pentastellate. E non solo perché dal 2021 al 2025 si giocheranno nella città della sindaca Chiara Appendino: neldel torneo, che verrà costituito ufficialmente il 20 maggio, insieme appunto alla prima cittadina, all’assessore Ricca per la Regione Piemonte, all’avvocato esperto di diritto sportivo Fabrizio Maria Tropiano per la FederTennis, è statoil parlamentare del M5S, Simone, in rappresentanza del governo Draghi. La nomina, però, ha creato un certo malumore proprio all’interno del Movimento 5 stelle. “Complimenti a Simone: Lega e Vezzali lo hannonella Fondazione che gestirà gli ATP ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Atp Finals, Valente (M5s) nominato nel comitato istituzionale. È anche in Commissione che controllerà le spese. Lui: ‘… - AleFiveStars : RT @fattoquotidiano: Atp Finals, Valente (M5s) nominato nel comitato istituzionale. È anche in Commissione che controllerà le spese. Lui: ‘… - fattoquotidiano : Atp Finals, Valente (M5s) nominato nel comitato istituzionale. È anche in Commissione che controllerà le spese. Lui… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Atp Finals, Race to Turin 2021, 3 italiani nei primi 15: balzo di Sonego - Stanisl70162074 : RT @GeorgeSpalluto: E domani antipasto di Next Gen Atp Finals tra Lorenzi Musetti e Sebastian Korda, n.3 e n.4 della Race to Milan... -