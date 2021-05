Atletica | Golden Spike Ostrava | nove azzurri impegnati nella tappa in Repubblica Ceca

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021)giornata prenderà il via ildi, quartaGold del circuito World Athletics Continental Tour, che vedrà tra i principali protagonistiatleti. Dopo otto mesi dalla vittoria in Diamond League tornerà in pista Edoardo Scotti nei 400 metri, mentre nel peso sarà quasi un campionato europeo per Leonardo Fabbri, sempre alla ricerca di misure che lo soddisfino, a dispetto di quelle raccolte negli appuntamenti recenti. Alessandro Sibilio disputerà i 400 ostacoli, contro alcuni degli atleti più esperti del lotto come il britannico David Greene, l’oro mondiale di dieci anni fa a Daegu. In campo femminile Linda Olivieri farà i 400hs e sfiderà la danese argento olimpico Sara Slott Petersen e l’ucraina argento europeo Anna Ryzhykova. Nei ...