Atletica, Diamond League 2021: Bogliolo, Trost e Randazzo alla prima tappa di Gateshead (Di martedì 18 maggio 2021) Tre italiani saranno in gara domenica 23 maggio a Gateshead (Gran Bretagna), dove andrà in scena la prima tappa della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Luminosa Bogliolo avrà la possibilità di confrontarsi ad altissimi livelli dopo il convincente avvio di stagione sui 100 ostacoli (12.84, a sei centesimi dal personale). La ligure incrocerà la portoricana Jasmine Camacho-Quinn (pazzesco 12.32 ad aprile, settima donna della storia) ma anche le britanniche Cindy Sember e Tiffany Porter, le giamaicane Janeek Brown e Megan Tapper. Alessia Trost, invece, volerà in Gran Bretagna dopo il Meeting di Castiglione della Pescaia (19 maggio) ed è inserita in una gara stellare dove sono presenti ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Tre italiani saranno in gara domenica 23 maggio a(Gran Bretagna), dove andrà in scena ladella, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Luminosaavrà la possibilità di confrontarsi ad altissimi livelli dopo il convincente avvio di stagione sui 100 ostacoli (12.84, a sei centesimi dal personale). La ligure incrocerà la portoricana Jasmine Camacho-Quinn (pazzesco 12.32 ad aprile, settima donna della storia) ma anche le britanniche Cindy Sember e Tiffany Porter, le giamaicane Janeek Brown e Megan Tapper. Alessia, invece, volerà in Gran Bretagna dopo il Meeting di Castiglione della Pescaia (19 maggio) ed è inserita in una gara stellare dove sono presenti ...

