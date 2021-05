Atlassian Team ’21: Point A e Jira Work Management | Punto Informatico (Di martedì 18 maggio 2021) Da Atlassian nuove soluzioni utili per collegare le diverse aree aziendali e consentire a tutti i Team di esprimere il loro potenziale. Atlassian Team ’21: Point A e Jira Work Management Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Atlassian Team ’21: Point A e Jira Work Management Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Danuove soluzioni utili per collegare le diverse aree aziendali e consentire a tutti idi esprimere il loro potenziale.’21:A e. Read MoreL'articolo’21:A eproviene da HelpMeTech.

herzum_it : I migliori #video #demo e #videotutorial dei prodotti #Atlassian selezionati dal team Herzum Italia How to a new wo… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Aziende Atlassian Team ?21: nuovi prodotti e aggiornamenti per tutte le soluzioni - ITALICOM1 : #Aziende Atlassian Team ?21: nuovi prodotti e aggiornamenti per tutte le soluzioni - herzum_it : Man mano che le aziende passano al #cloud, aumenta la necessità di trasparenza tra i team #DevOps. Quali strumenti… - herzum_it : Atlassian Team PlayBook: quali scegliere. #teamworking #rivoluzioneagile #herzum -

Imprese: ricerca, ecco perché aziende passano al cloud. Partendo da questo dato, Atlassian, in collaborazione con TechValidate, ha chiesto ai propri ... Ciò ha permesso di liberare i team da queste mansioni, permettendo loro di concentrarsi su questioni più ...

Atlassian Team '21: Point A e Jira Work Management Punto Informatico Lavagne digitali per la collaborazione in presenza e da remoto Le lavagne online sono state solo l’inizio: gli strumenti di collaborazione di nuova generazione rispondono alle esigenze di una forza lavoro ibrida per brainstorming, pianificazione e gestione dei pr ...

